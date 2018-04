“Caro sindaco…” l’incipit del video non fa presagire niente di buono, e in effetti il cittadino che ha postato su facebook il video che vi facciamo vedere, qualche cosina a Decaro ha da dirla. Ieri, giorno di pasquetta, Parco 2 giugno era affollato di gente, non tutti sono andati fuori città per la classica gita fuori porta. Fatto sta che i molti baresi riversatisi nel polmone verde a trascorrere la giornata, purtroppo, hanno avuto una brutta sorpresa.

I bagni pubblici, come si vede nelle immagini, erano chiusi, sia uomini che donne. La segnalazione non è l’unica che abbiamo ricevuto, il tenore è più o meno lo stesso per tutte: e adesso come si fa? Lungi dall’indagare su quanti abbiano cercato un po di privacy dietro gli alberi, resta il disagio patito.