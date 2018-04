Tre ragazzini in bicicletta si aggirano con fare sospetto tra le vie di Japigia e cercano di aprire il cancello di una palazzina. Il video che vi alleghiamo al pezzo è la denuncia dei residenti che subiscono dei piccoli furti da parte di questi soggetti, per lo più bambini. Per la loro sicurezza, sono stati costretti a montare delle telecamere di videosorveglianza.

Il fenomeno delle baby gang sta prendendo sempre più piede nella città di Bari. Dopo alcuni casi denunciati al quartiere Libertà, soprattutto in piazza Redentore, adesso arrivano le segnalazioni anche dal quartiere Japigia.

I residenti li conoscono molto bene e sanno che alcuni di loro vanno addirittura alla scuola elementare. Nonostante non siano mai riusciti ad immortalarli, sanno che le biciclette, in una buona parte del quartiere, potrebbero essere state rubate da loro. Non si sono macchiati di soli piccoli furti ma pare che siano anche protagonisti di episodi di bullismo nei confronti di loro coetanei e di atti vandalici.