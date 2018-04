Non si ferma il “periodo nero” per i pedoni a Bari. Questa mattina un ragazzo è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in corrispondenza del sottovia Duca degli Abruzzi, in pieno centro.

Dalla ricostruzione, sembra che il pedone sia stato preso da una macchina che girava per imboccare via Dieta da Bari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, e i soccorritori del 118.

Prestati i primi soccorsi, il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico, dove le sue condizioni non sono state ritenute preoccupanti. A quanto pare, infatti, il guidatore sarebbe riuscito a frenare tempestivamente, limitando così i danni dell’impatto.

Quello di oggi è solo l’ultimo di una lunga catena di episodi simili, più o meno gravi. Domenica sera una donna è stata investita in piazza Garibaldi, teatro il giorno precedente di un altro incidente analogo, col pirata della strada che non si è nemmeno fermato a prestare soccorso.

Giovedì scorso, invece, è toccato a una ciclista finire a terra davanti alla Presidenza della Regione, sul lungomare Nazario Sauro, per via di una macchina sopraggiunta in quel frangente, proprio dove le strisce pedonali terminano al centro della carreggiata.