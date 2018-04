Disegni espliciti, porte sfondate e pulsantiere sradicate. Gli ascensori del condominio popolare di via Giovanni Candura, al San Paolo, non se la passano affatto bene. A questi atti di vandalismo il palazzo di 7 piani non è nuovo: il primo ascensore è stato reso inagibile 4 anni fa, il secondo, invece, è stato sfondato recentemente.

I residenti, la maggior parte dei quali anziani o portatori di gravi patologie fisiche, sono ormai costretti ad utilizzare le scale. Gli inquilini aspettano da tempo un intervento da parte dell’Arca. Non sappiamo se questo ritardo sia dovuto a qualcuno non in regola con i pagamenti, ma è ingiusto che per colpa di pochi gli altri debbano essere costretti a subire.

