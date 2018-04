La fantasia al potere, anche se sarebbe meglio dire alla guida. Ieri notte, nel quartiere Poggiofranco, a Bari, un 39enne incensurato è stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia. L’uomo, per sua sfortuna, era sprovvisto della patente di guida, ma non si è persone d’animo e così ha pensato bene di fornire ai poliziotti le generalità del fratello. Purtroppo per lui è stato scoperto e denunciato per false attestazioni sulla propria identità personale.

