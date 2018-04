I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari hanno sequestrato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, 5.448 teli da mare, per fallace indicazione d’origine, trasportati in un container proveniente dall’Egitto.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare sui teli la mancanza di qualsiasi etichetta circa l’esatta indicazione di origine e la provenienza, tale da trarre in inganno il consumatore finale. La merce è stata affidata in custodia giudiziale in attesa delle determinazioni

della Camera di Commercio di Bari.