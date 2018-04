Vasta operazione della Polizia dalle prime ore dell’alba di oggi, a Bari ed in altre località della provincia, 21 tra esponenti di spicco e gregari del clan “Capriati”, operante nel Borgo Antico ed in altri quartieri cittadini, sono finiti in manette. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Bari.

Numerosi i reati contestati: associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall’uso delle armi, porto e detenzione di armi da guerra, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e continuate, associazione per delinquere, aggravata, finalizzata alla realizzazione di furti. Tutti i dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.