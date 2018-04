Il nostro articolo riguardate i prezzi non proprio modici imposti di alcune attività commerciali (per fortuna una stretta minoranza) per l’uso dei servizi igienici in occasione della visita di papa Francesco a Molfetta, ha suscitato molto scalpore e fatto discutere.

A tal proposito il proprietario del ristorante del “caffè più bagno 5 euro”, tirato in ballo per la faccenda, ha voluto far sapere la sua versione dei fatti, rispedendo al mittente le tante critiche ricevute soprattutto sui social.

“Molta gente è entrata con l’intento di pagare ma non ho preso neanche un

euro – sottolinea il ristoratore – Ho scritto quel cartello per esperienze molto ma molto negative riguardo la gente ‘animale’ che c’e’ in giro. In altre occasioni l’accesso al bagno è sempre stato gratuito anche senza obbligo di consumazione e puntualmente mi riempivano il bagno di m****, peggio di un autogrill”.