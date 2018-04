Sembra quasi che l’azienda del trasporto pubblico barese lo faccia a posta a fermarsi sempre alla presenza del consigliere comunale Michele Picaro. Se l’altra volta era proprio di fronte al Comune, questa volta è successo in viale Kennedy.L’autista ha dovuto tirare fuori il triangolo rosso più fotografato di Bari, come ha fatto questa mattina il suo collega nei pressi di Torre Quetta.

Stessa storia pochi minuti fa in via Carulli. Il numero 7504 dell’Amtab si è fermato al centro della carreggiata impedendo la normale circolazione.

Sembra proprio che i nuovissimi mezzi dell’Amtab abbiano qualcosa che non va, oppure è tutto un complotto per far parlare di se. Come dice il proverbio: nel bene o nel male purché se ne parli.