Continua la sere di guasti per gli autobus nuovi dell’Amtab. Questa mattina la vettura numero 7513 si è fermata poco distante da Torre Quetta, non certo per una piacevole sosta in riva il mare visto il clima uggioso della della giornata.

L’autobus si è bloccato per un motivo non ben identificato nel momento in cui scriviamo, fatto sta che ancora una volta l’autista è stato costretto a esporre il triangolo rosso “più fotografato di Bari” per segnalare il mezzo in avaria e attendere l’arrivo del soccorso dall’officina aziendale. Anche questa volta c’è poco da sorridere.

