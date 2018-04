La salute non aspetta, in teoria, i passeggeri invece sì. Amtab a pezzi, ci risiamo. Questa mattina, vero le 11:20 in via Crisanzio, a due passi dall’Univeristà e dalla stazione, la vettura numero 7003 si è piantata e non è più ripartita. A poco sono serviti i vari armeggiamenti dell’autista, immaginiamo tra uno smadonnamento e l’altro, non c’è stato verso di portare a termine la corsa.

E così, il dipendente della municipalizzata è stato costretto a chiamare un altro autobus a cui affidare i suoi passeggeri e incrociare le braccia in attesa del meccanico o del traino per rientrare in azienda.

Non è la prima volta che un autobus con quello slogan lascia gli utenti a piedi, a questo punto l’Amtab potrebbe anche istituire la navetta della salute, e pianificare le corse in sintonia con le liste d’attesa: sali oggi e scendi tra un anno.

