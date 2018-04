Gli autobus continuano a fermarsi e l’officina Amtab va in tilt. Le continue avarie dei mezzi della municipalizzata del trasporto pubblico barese, oltre ad arricchire la nostra rubrica “Amtab a pezzi”, pare stiano mettendo in difficoltà i dipendenti addetti alle riparazioni.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la situazione in officina non sarebbe delle migliori: mancherebbero alcuni pezzi di ricambio o sarebbero comunque insufficienti a coprire il fabbisogno. Non solo, mancherebbero anche le lampadine per le buche di lavoro.

Risultato: attualmente in officina ci sarebbero circa una decina i bus fermi in attesa di essere rimessi su strada e le riparazioni sono rallentate. Se la situazione fosse davvero questa sarebbe un motivo in più per istituire una Commissione d’inchiesta comunale come richiesto dal consigliere Michele Picaro.

