Nonostante l’ironia del presidente Vulcano sui nostri articoli che decantano gli “efficienti” mezzi dell’Amtab, l’azienda non ci delude mai e ogni giorno ci da dei nuovi spunti. Questo pomeriggio uno dei nuovissimi bus si è fermato davanti al Comune di Bari per un avaria delle porte.

Questa volta la denuncia non arriva da un cittadino qualunque, rimasto a piedi per colpa del mal funzionamento dell’autobus, ma dal consigliere comunale Michele Picaro a cui non è sfuggito il mal funzionamento della linea B, proprio davanti al Comune.

“Non siamo in campagna elettorale, non vado alla ricerca di autobus guasti – scrive Picaro sotto al video postato su Facebook – ma basta solo passeggiare per imbattersi nei nuovi mezzi che si fermano, con disagi oltre che per gli utenti, anche per la circolazione”.

La circolazione in corso Vittorio Emanuele ha subito notevoli disagi, per fortuna il valido conducente ha tirato fuori la sua particolare destrezza a dirigere il traffico. I tanti passeggeri sono stati costretti ad aspettare un nuovo mezzo per arrivare a destinazione.