Le immancabili segnalazioni su autobus Amtab in avaria arrivano oggi con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Due i mezzi della municipalizzata barese che si sono dovuti arrendere e fermare a bordo carreggiata con le classiche 4 frecce accese, entrambi in servizio sulla stessa linea, la 53.

Il primo, vettura 7356, è stato “beccato” dall’ormai solito consigliere comunale Michele Picaro in Corso della Carboneria, angolo via Brigata Regina, con tanto di traffico in tilt. Il secondo, vettura 7318 è stato segnalato in via di Maratona, vicino le Piscine comunali: in questo caso è già arrivato il furgone con i soccorsi.

1 di 3