Le forti piogge e le grandinate che si sono abbattute su Altamura nelle scorse ore hanno causato non pochi danni all’asfalto. La via più colpita è via Pompei, dove si sono aperte alcune voragini. Il manto stradale, infatti, si è letteralmente sbriciolato.

La Polizia Locale ha transennato l’area e deviato il traffico per evitare spiacevoli conseguenze agli automobilisti. Resta da capire come sia possibile come l’asfalto possa essersi ridotto in quel modo. La circolazione resta complicata in diverse zone del paese.

1 di 3