Il segno della pedata è ancora evidente sulla giostrina a molla montata qualche ora prima. L’asinello, senza alcun motivo, è stato preso a calci e inclinato da qualche vandalo. Siamo nel parco Berlinguer in via Fieno, ad Adelfia, dove in questi giorni l’impresa Disegno Urbano sta montando alcune giostrine per un totale di 9.895,42 euro.

Si tratta di un finanziamento regionale vinto dal Comune attraverso la partecipazione al bando di finanziamento per l’adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità.

Anche i bambini diversamente abili potranno giocare in maniera più sicura e condividere gli spazi del parco comunale per una reale integrazione. Tutto ciò, come l’asinello insegna, se i vandali lo consentiranno.

