Come previsto dal Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, sul sito della Polizia Locale di Bari è stato pubblicato l’avviso di ricerca di Liliana Grapsi, nata a Oria, in provincia di Briindisi, il 10 maggio 1964, e residente a Valenzano. La donna si è allontanata tra le ore 16:30 e 20:30 lo scorso 14 marzo e non ha più dato sue notizie.

Liliana è alta circa 160 cm, pesa 60 Kg, ha la corporatura normale, carnagione chiara, occhi scuri, capelli biondo chiaro tinti. Chiunque dovesse rintracciarla o avesse informazioni utili al suo ritrovamento può informare tempestivamente la Sala Operativa della Polizia Municipale di Bari chiamando il numero 080.54.91.331, la Polizia di Stato al 113 o i Carabinieri al 112.