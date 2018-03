A Gioia del Colle i Carabinieri hanno arrestato una 48enne, la donna è accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Addetta alla pulizie di una scuola superiore di Turi, non meglio specificata dalla Forze dell’Ordine, già arrestata più volte per reati specifici, aveva pensato bene di arrotondare lo stipendio spacciando droga.

Sottoposta ad attenzione investigativa già da diverso tempo, è stata sorpresa poco prima che intraprendesse il servizio di pulizie con dieci grammi di marjiuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta.

La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha permesso di rinvenire, occultati sul terrazzino, duecento grammi di cocaina e altri quattrocento grammi di marjuana, il tutto già suddiviso in dosi, nonché il materiale necessario al suo confezionamento, come la creatina. I Carabinieri hanno rinvenuto anche 1100 euro in banconote da piccolo taglio.

Presso l’abitazione è stato inoltre trovato e sottoposto a sequestro anche un efficiente impianto di videosorveglianza, utilizzato per eludere eventuali controlli delle Forze dell’Ordine. Al termine dell’udienza di convalida, la pusher è stata posta agli arresti domiciliari ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna era stata arrestata per il medesimo reato nello scorso mese di ottobre, quando venne trovata in possesso con un notevole quantitativo di cocaina. I militari ritengono che la 48enne, considerato il notevole flusso di assuntori notato nei giorni addietro, fosse diventata un punto di riferimento per lo spaccio in Turi e nei comuni limitrofi.