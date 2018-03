Il vento forte che soffia su tutto il Barese da ore ha avuto conseguenze notevoli non solo nel Capoluogo, con l’albero che ha danneggiato le auto in viale Salandra, ma anche Triggiano. In via Lame, infatti, un lampione è andato letteralmente a terra, come si vede dalle immagini, verosimilmente per colpa delle raffiche, non prima però di aver colpito una macchina parcheggiata. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nel pericolosissimo incidente.

foto G.Drago 1 di 2