Dalle 17 di questo pomeriggio la stragrande maggioranza delle abitazioni di Turi, in provincia di Bari, sono al buio. Ad intermittenza la corrente elettrica è tornata in una ristretta zona del centro, ma i disagi per molti restano.

Una coppia di anziani ha pensato alla truffa quando dall’Enel hanno telefonato per sapere se anche la loro abitazione fosse rimasta al buio. In quel momento gli anziani non potevano certamente sapere che l’azienda stesse provvedendo a rimediare al diffuso disagio.

Un disagio che non ha colpito soltanto i residenti di Turi. Ci segnalano che anche in alcune zone di Adelfia sono completamente al buio.