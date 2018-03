È servito l’intervento dei vigili del fuoco con personale specializzato per soccorrere e trasportare in ospedale una donna obesa che non era possibile far scendere di casa in ascensore o con le scale. Proprio qualche giorno fa un caso simile si era verificato a Bari ed erano fioccate le polemiche per i lunghi tempi dei soccorsi.

È successo questa mattina a Ruvo: la prima squadra di sanitari intervenuti hanno chiesto l’intervento del 115: la donna è stata fatta scendere con una lettiga e poi trasferita in ambulanza al Policlinico. Durante le operazioni la strada è stata interdetta alla circolazione.

