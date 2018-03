I Carabinieri di Gioia del Colle hanno arrestato due ragazzi di Castellana Grotte per aver cercato di rubare un furgone dall’istituto scolastico Agherbino di Putignano. I due di 21 e 20 anni, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno subito allertato i militari che gli hanno colti in flagrante.

Uno dei ragazzi è stato notato mentre faceva capolino dietro ad un muretto di cinta, vicino ad un furgone parcheggiato parallelamente. I militari hanno fermato subito il ragazzo che faceva da “palo”, intento a nascondersi, e hanno sorpreso il complice rannicchiato sotto il sedile anteriore del furgone, intento a forzare il blocco di accensione del veicolo.

Entrambi i ragazzi, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due grossi cacciaviti ed altri arnesi atti allo scasso, che venivano sottoposti a sequestro.

Per i due è scattato così l’arresto in flagranza di reato per concorso in tentato furto aggravato. I predetti, al termine delle formalità di rito, su disposizione della

competente Autorità Giudiziaria, sono stati associati presso le rispettive abitazioni in

regime di arresti domiciliari.