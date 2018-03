Segnaletica orizzontale non a norma su corso Vittorio Emanuele a Palo del Colle. A denunciarlo sono alcuni consiglieri d’opposizione che hanno presentato un’interrogazione mettendo sotto la lente d’ingrandimento il recente rifacimento delle strisce: secondo Tommaso Ansani, Domenico Conte e Vito Dagostino sarebbero “non conformi alle prescrizioni del codice della strada”.

Prima del rifacimento del manto stradale, era consentita la sosta e la fermata sul lato destra della strada percorrendola dal campo sportivo al centro abitato mentre era insistente la striscia longitudinale continua che delimitava la carreggiata dall’area riservata alla sosta e fermata dei veicoli.

Con il rifacimento della segnaletica orizzontale, invece, è stata tracciata la linea di mezzeria della carreggiata non tenendo conto dello spazio dedicato alla sosta dei veicoli. In poche parole la linea è esattamente al cento della strada e i veicoli parcheggiati sul lato destro della strada riducono di molto la corsia di marcia. Le automobili in transito sono costrette, e autorizzate, a invadere la corsia opposta di marcia per evitare le auto parcheggiate.

Questo, secondo i consiglieri d’opposizione, “crea un pericolo per la circolazione stradale. Non si comprende se la linea di mezzeria sia stata realizzata in modo errato perché non si è tenuto conto dello spazio riservato alla fermata e/o sosta dei veicoli oppure se codesta Amministrazione intenda vietare la fermata e/o sosta dei veicoli sul lato destro della strada”.

“L’utilizzo della striscia longitudinale discontinua tratteggiata non è consentita proprio in prossimità degli attraversamenti pedonali o in prossimità delle intersezioni a raso o in prossimità delle strettoie, tutte esistenti su quel tratto. Dunque – rincarano la dose i consiglieri – l’utilizzo della linea tratteggiata di mezzeria è vietata”.