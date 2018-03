Una delle suore di Sant’Anna protagoniste della festa a base di gag erotiche sarebbe stata trasferita in un altro istituto. Secondo alcune indiscrezioni, alla base dell’allontanamento ci sarebbero proprio gli scatti, evidentemente fuori luogo, della festa organizzata sotto Natale in cui si riunirono assistiti e famiglie vicine all’istituto ecclesiastico finito al centro delle indagini per una presunta truffa sulla ristrutturazione della casa per anziani.

Il caso aveva sollevato molte polemiche in città: le fotografie, una quarantina quelle pubblicate su Facebook, avevano fatto il giro della rete e ritraevano alcune scenette un po’ troppo spensierate o addirittura un po’ piccanti che a quanto pare divertivano alcune suore appartenenti all’ordine delle Figlie di Sant’Anna.

La festa sarebbe stata organizzata prima di Natale proprio per cercare di riportare la serenità nell’ambiente dell’istituto dopo il terremoto giudiziario che lo ha investito. L’inchiesta – lo ricordiamo – ha portato all’arresto dell’amministratore e complessivamente a 16 indagati, tra i quali anche due delle suore e lo stesso ente. La festa, poi, è stata organizzata due giorni dopo l’arresto di Vittorio Lippolis.