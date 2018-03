I Carabinieri della Compagnia di Monopoli (BA), su disposizione del GIP barese Rossanna De Cristofaro, hanno arrestato un 49enne di Modugno con l’accusa di violenza sessuale continuata aggravata e false dichiarazioni sulla propria identità personale, commessi a

partire dal 2011 ai danni di dottoresse della guardia medica in servizio nella provincia di Bari.

Le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero Marcello Barbanente, sono partite da una denuncia presentata ai Carabinieri di Monopoli da una dottoressa in servizio a Castellana Grotte, la quale. Nel mese di novembre 2017, in orario notturno, aveva ricevuto la visita di un paziente che accusava dolori addominali. Quest’ultimo, rimasto solo con la dottoressa, si

era denudato completamente e l’aveva costretta a toccargli le parti intime, dandosi alla fuga solo quando la donna chiamava il 112.

Le immediate indagini dei Carabinieri, eseguite tramite ricerche di persona, nonché servizi di osservazione e pedinamenti svolti presso le sedi degli ambulatori sparsi nella provincia barese, permettevano di constatare, fin da subito, che l’episodio occorso alla dottoressa di Castellana Grotte non fosse un caso isolato, ma che si trattava di un molestatore seriale, il

quale, evidentemente, nutriva un debole per i medici donna in servizio alla guardia medica.

Nel corso delle indagini si è scoperto, infatti, che il molestatore, da almeno 8 anni, agiva con un consolidato modus operandi, studiato per sorprendere le vittime. Infatti nelle ore notturne, dopo aver contattato telefonicamente i servizi di guardia medica, al fine di accertarsi che di notte vi fossero medici di sesso femminile, il molestatore si presentava negli ambulatori in orari di chiusura e, approfittando del fatto che non vi erano altri pazienti in attesa, con la scusa di accusare dolori addominali, ben sapendo che il medico non poteva rifiutarsi dal visitarlo, si denudava e cercava il contatto fisico.

La violenza si arrestava solo se si presentavano altri pazienti. In una circostanza, poi,

era stato provvidenziale il sopraggiungere di un coniuge della vittima che, non vedendo rincasare la propria consorte, si era recato in ambulatorio.

Fra le guardie mediche si era creata un’autentica psicosi, tanto che le dottoresse avevano deciso di creare un gruppo whatsapp, ove scambiarsi informazioni sul molestatore e dove condividere le proprie storie. In tutti questi anni, l’uomo è riuscito a nascondere la propria identità soprattutto perché si presentava sempre sotto falso nome ed era riuscito a “riconoscere” le proprie vittime.

Infatti, se dalla voce si accorgeva che si trattava di una dottoressa già molestata, automaticamente riagganciava e digitava il numero di un’altra sede. I Carabinieri sono giunti all’identificazione dell’uomo, risalendo ad un numero telefonico che corrispondeva ad un apparecchio pubblico installato presso un distributore di benzina ove, è

stato poi accertato, il molestatore lavorava. È stato così possibile identificare il responsabile delle violenze sessuali in un uomo di 49 anni, incensurato e coniugato. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti dai militari numerosi servizi di osservazione che hanno permesso di ricostruire le abitudini del molestatore seriale. Nel contempo, nei confronti delle vittime, sono stati predisposti adeguati servizi a tutela della loro

incolumità.

L’esecuzione del provvedimento cautelare ha permesso di porre fine a quello che era divenuto un autentico incubo per le dottoresse in servizio di guardia medica. A partire dal 2011, ben 17 sono stati gli episodi di violenza accertati, ai danni di 10 dottoresse, in servizio presso gli ambulatori di Castellana Grotte, Noicattaro, Bitritto, Casamassima,

Triggiano, Conversano, Putignano e Acquaviva delle Fonti. Gli accertamenti investigativi proseguono al fine di verificare l’esistenza di ulteriori episodi non denunciati.