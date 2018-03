Nascoste in un trullo abbandonato 1500 cartucce di vario calibro, due coltelli e un machete. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri nella località Casina della Principessa di Giovinazzo.

I militari, durante uno specifico servizio, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori nelle campagne dell’agro giovinazzese, sono stati attirati da alcuni colpi, apparentemente di arma da fuoco, provenienti da una campagna, a poche centinaia di metri di distanza.

Durante le operazioni di ricerca, immediatamente attivate, giunti in un campo in stato di

abbandono, in un trullo ormai diroccato, dopo aver spostato alcuni sacchi di plastica neri, venivano rinvenute oltre 1400 cartucce per fucile, vario calibro, un mirino di precisione ed una ventina di cartucce calibro 7.65, per pistola. In un altro sacco, due coltelli ed un machete completavano la dotazione dell’arsenale illecito.

Sono in corso da parte dei Carabinieri, le indagini per risalire all’identificazione del responsabile del reato di detenzione illegale di armi e munizioni, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Bari.