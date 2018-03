Arrivano i primi dati sull’affluenza per le elezioni politiche in corso. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, secondo la Prefettura alle ore 12 l’affluenza ha superato il 19% (19,33%): si tratta di un numero in media con il dato nazionale che dovrebbe attestarsi al 19,38%.

In Puglia il dato alle ore 12 si è fermato al 17,9%. La provincia di Bari è quella dove si è votato di più: seguono quella di Lecce (18%) Bat, Brindisi e Foggia (tutte poco sopra il 17%). Fanalino di coda, invece, il tarantino dove il dato è fermo al 16,5%.

Si registrano lunghe code a tutti i seggi, dovute alla buona affluenza ma anche alla novità del tagliando antifrode che rallenta le procedure di registrazione del voto. Ma al momento non sono segnalati particolari problemi negli oltre 4mila seggi pugliesi.