Si è presentata come una dottoressa impegnata in una presunta visita medica ma era tutta una messa in scena: così una donna avrebbe ingannato e derubato un’anziana di 85 anni di Casamassima.

Secondo una prima ricostruzione, la presunta truffatrice si sarebbe presentata in casa per effettuare una visita di controllo, necessaria per la pensione di accompagnamento, in realtà mai richiesta. Purtroppo, però, l’inganno ha avuto successo: la finta dottoressa ha fatto togliere all’anziana tutti gli oggetti di metallo e di valore accompagnandola in camera da letto per farla mettere comoda, poi è scattato il furto.

La donna è tornata nell’altra stanza con una scusa, ha arraffato tutti gli oggetti di valore lasciati ed è scappata: 2 anelli di cui la fede di matrimonio del marito defunto, ed una collana di oro con uno ciondolo raffigurante la foto del marito. Solo dopo alcuni minuti l’anziana ha capito di essere stata ingannata. La famiglia ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri che adesso indagano sul caso.