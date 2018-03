“Corsa 237 diretta bloccata a Palo del colle per un altro guasto di questi bus scomodi, obsoleti e asfissianti”. Il post è solo l’ultimo di una lunga e incredibile serie che affolla ormai da settimane il gruppo Facebook “Fal Le Migliorare” diventato ormai luogo di ritrovo e soprattutto denuncia per i pendolari stanchi dei disservizi delle Ferrovie Appulo-Lucane.

Già nelle scorse settimane vi avevamo raccontato in più occasioni di pesanti ritardi o corse saltate senza preavviso con le denunce di alcuni viaggiatori. Negli ultimi giorni le cose non sono migliorate ma, anzi vanno sempre peggio. Ieri il treno numero 20 direzione Bari a cercato di battere il record con un ritardo annunciato di ben 70 minuti. Due giorni fa, invece, era stato un problema tecnico al passaggio a livello di Modugno, a causa ritardi nella circolazione ferroviaria nell’ordine di 25 – 30 minuti, confermati dalla stessa azienda con un post di scuse su Facebook.

E come se tutto questo non bastasse, ecco che all’orizzonte si intravede un nuovo sciopero. Il 23 marzo, infatti, le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di tutto il personale delle Ferrovie Appulo Lucane. “Durante tale periodo – si legge sull’annuncio – potranno verificarsi ritardi e soppressioni di treni e corse automobilistiche. Inoltre si specifica che potrebbero non essere garantiti collegamenti da Potenza per Bari”.

La situazione sta diventando insostenibile sia per gli utenti, ma anche per gli stessi dipendenti Fal, costretti spesso e volentieri a doversi sorbire loro malgrado lamentele e proteste, anche molto animate, da parte dei viaggiatori inferociti. Alcuni di questi hanno iniziato anche a tempestare di messaggi l’inviato di “Striscia La Notizia” Pinuccio chiedendo a gran voce un suo intervento.

1 di 3