Dopo i drammatici fatti di sangue di fine 2017, la Polizia continua a tenere sotto assedio Bitonto. Ieri pomeriggio è stato rastrellato ancora una volta il centro storico in cerca di armi e droga, stupefacente puntualmente trovato in una casa abbandonata.

Diverse le persone controllate, come si può vedere nella foto scattata al momento dei controlli, con le persone ammanettate per sicurezza. Alla fine nessuno è stato arrestato, ma ancora una volta è stata data dimostrazione di come la presenza sul territorio sia l’arma migliore per prevenire e reprimere situazioni rischiose.

