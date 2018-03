Quasi nascosto, accanto all’info point che un tempo fu il glorioso “Stop over in Bari”, per quelli che se lo ricordano ancora, davanti alla Stazione centrale in piazza Moro, un pulmino bianco. Se non fosse per l’adesivo rosso sulla fiancata e il totem, potrebbe quasi passare inosservato. Sono i provini di “X Factor on the Road”, il programma in onda su Sky Uno che oggi fino alle 18 permetterà alle future stelle della TV di essere inseriti nel database della trasmissione ed eventualmente richiamati per partecipare ad un secondo casting.

I 30 baresi che fino ad ora si sono presentati hanno lanciato il dado della fortuna grazie al team che ieri era a Pescara e questa sera si trasferirà a Cosenza, in un tour che ha toccato 15 tappe in tutta Italia. E se non riusciste a presentarvi davanti alla telecamera di Bari nessun problema, su sito www.xfactor.sky.it il reclutamento è anche online

1 di 2