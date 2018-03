“Il fatto non sussiste”: il Tribunale di Bari ha assolto il 43enne barese Nicola Strambelli, ex dipendente dell’Amtab, accusato di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore. Strambelli era stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza di Bari nel febbraio 2017 ed è stato sottoposto per un anno a misura cautelare, fra carcere e domiciliari.

Stando all’ipotesi accusatoria l’imprenditore, titolare di una agenzia immobiliare, per oltre dieci anni avrebbe chiesto denaro in prestito al 43enne e solo nell’ultimo anno aveva dichiarato di aver subito una richiesta di restituzione di 25mila euro a fronte di un prestito di 10mila.

Al termine del processo la Procura ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione ma i giudici hanno condiviso la tesi della difesa, l’avvocato Nicola Quaranta, assolvendo l’imputato da ogni accusa. Per questa vicenda Strambelli è stato prima sospeso e poi licenziato ed è tuttora pendente la causa intentata dinanzi al giudice del lavoro.