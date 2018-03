Per cause ancora in fase di accertamento, un anziano è stato travolto dal treno sul binario 1 della Stazione Centrale di Bari. Sul posto i soccorritori del 118, delle postazioni Piazza Moro e CTO, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo dell’uomo è stato tranciato in due dal convoglio. L’area è stata delimitata dalla Polizia Ferroviaria e la circolazione è stata sospesa in attesa del completamento delle procedure di rito.

