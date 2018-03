Un tir perde il carico e il traffico va in tilt: mattinata di passione sulla statale 100 in direzione Taranto e di riflesso anche sulla statale 16 in direzione sud. Un camion, per motivi ancora da chiarire, ha perso due grossi contenitori di polvere di ferro davanti allo svincolo per la circonvalazione.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i tecnici dell’Anas che hanno provveduto a delimitare la zona e a far defluire il traffico sull’unica corsia libera: si registrano però lunghe code e traffico paralizzato in uscita dalla città.