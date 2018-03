Arrestati 4 georgiani a Bari per tentato furto. Durante i controlli della scorsa notte, i Carabinieri hanno notato una persona sospetta in via Capruzzi, all’altezza del civico 150. Dopo il controllo, l’uomo è stato identificato in E. B., 42enne georgiano senza fissa dimora.

Per non aver finito una giustificazione plausibile sul perché era in zona, i militari hanno proseguito con i controlli nello stabile. Dopo aver richiesto i rinforzi, i Carabinieri, saliti al civico 152, hanno sorpreso altri tre georgiani, K. A. di 38 anni, N. T. di 37 anni e I. D. di 37 anni. Gli uomini avevano appena forzato la porta d’ingresso di un ufficio assicurativo.

Sorpresi con gli attrezzi da scasso in mano, i tre ed il loro complice, che faceva da palo, sono stati così arrestati e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, tradotti presso la Casa Circondariale di Bari.

