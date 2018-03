Mattinata caratterizzata dagli incidenti quella di oggi. All’altezza dei curvoni di Palese, sulla ss16 in direzione sud, tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento per cause ancora in via di definizione.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dovuto prestare le cure mediche alle due persone rimaste ferite. Il traffico ne ha inevitabilmente risentito, con la formazione di una lunga coda verso Bari.

