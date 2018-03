Questa mattina Bari si è svegliata in balia del vento. Le forti raffiche hanno provato diversi disagi. In corso Vittorio Emanuele, per le forti correnti, la struttura esterna del Palace Cafè è stata completamente distrutta. Le vetrate sono andate in frantumi, tanto che la zona è stata interdetta al passaggio pedonale.

Problemi anche in viale Salandra, di fronte alla scuola San Filippo Neri, dove il vento ha spezzato un ramo di eucalipto facendolo cadere su una delle macchine parcheggiate, provocando forti danni all’auto. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco anche per altri casi vicini.

