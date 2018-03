L’incessante pioggia che ci accompagna dalle prime ore di oggi ha causato diversi danni alla fogna della città, soprattutto nei pressi del lungomare Nazario Sauro. In via Zara la condotta della fogna nera dell’AqP ha ceduto tanto da riversarsi lungo tutta la via. Situazione già accaduta qualche giorno fa in via Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per provvedere alla chiusura della strada. Si spera che i lavori possano terminare durante la giornata.

