Di lui non si hanno più notizie da sabato 10 marzo, è stato visto alle 17 nei pressi della stazione ferroviaria dal padre, a cui ha chiesto 5 euro, senza specificare per cosa gli servissero. Si chiama Vito Lamanuzzi, ha 21 anni, è alto circa 1,60, ha gli occhi e i capelli neri, indossava un giubbotto di pelle scura e un cappellino di lana. Era in sella ad una mountain bike nera, da allora non è più tornato a casa.

Non si sa abbia preso, pare sia stato visto intorno alle 19:45 nei pressi di un’enoteca in via Melo, con due persone, e poco dopo in via Dante, all’angolo con via Ettore Fieramosca. Vito non ha con sé né il telefono né i documenti. Della sua scomparsa ne ha fato notizia anche il sito della trasmissione televisiva della Rai Chi l’ha visto.