Prima ha scippato una signora in via Brigata Bari, verso le 11 di stamattina, poi si è dovuto dare alla fuga a bordo di una Vespa, perché le urla della donna hanno sguinzagliato gli agenti della Divisione Anticrimine al suo inseguimento.

E così, dopo una fuga a folle velocità prima nel sottopassaggio di via Bruno Buozzi, poi in via Crispi, poi contromano in Largo Crispi, incurante delle folla in attesa dell’autobus, e poi di nuovo in via Crispi, ha mollato il mezzo, poi risultato rubato, e ha fatto perdere le sue tracce.

“Peccato” però, che non si è accorto di aver abbandonato la Vespa proprio sotto lo sguardo attento e vigile delle telecamere di sicurezza, che hanno verosimilmente ripreso tutta la scena. Il ladro potrebbe avere le ore contate.