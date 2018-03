“Un solo medico e la sala d’attesa piena di bambini malati”. A denunciare ciò che è successo ieri all’ospedale Giovanni XXIII sono i parenti che hanno dovuto fare i conti con una gestione, a detta loro, troppo lenta.

“Non c’erano solo bambini con una semplice febbre – lamenta un genitore – ma alcuni necessitavano di essere ricoverati. Con una sala d’attesa completamente piena non è possibile che ci sia un solo medico di guardia. È una cosa che si ripete ogni giorno”.

Per la situazione diventata incandescente si è richiesto l’intervento dei Carabinieri che non hanno potuto fare niente se non calmare gli animi dei parenti dei bambini preoccupati per la saluta dei loro figli.

