Intorno alle 3 di questa mattina, all’interno del disco pub Fix It Live, in via Quarto, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha arrestato una 28enne, residente in città, per furto aggravato di una borsetta.

I Carabinieri sono stati chiamati dalla vittima, una professionista di 35 anni. La donna aveva sorpreso al giovane intenta a sottrargli la borsetta, contenente 150 euro, carte di credito ed effetti personali, che aveva lasciato momentaneamente incustodita.





Grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna.

La 28enne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, verrà sottoposta a Giudizio dal Tribunale di Bari nella mattinata odierna con rito direttissimo.