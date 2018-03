Nelle prime ora di questa mattina, all’incrocio tra corso Sonnino e via Matteotti, si è aperta una voragine nell’asfalto. In un primo momento si era creduto potesse essere dipeso dalla della rottura della soletta della sottostante condotta Matteotti. In ogni caso, a tutela della pubblica sicurezza, è stato necessario interdire al traffico il tratto di strada interessato dal cedimento.

Sul posto si erano subito portati tecnici competenti e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, per capire cosa fosse successo e tutti gli interventi necessari. Secondo alcune segnalazioni pare non si sia trattato del cedimento della condotta Matteotti che – lo ricordiamo – raccoglie acque miste. La chiusura della strada, però, ha provocato inevitabili ripercussioni sul traffico che risulta in tilt in gran parte del quartiere Madonnella.

Nel giro di qualche ora il manto stradale nell’area è stato completamente ripristinato. Gli operai della ditta appaltatrice di AQP hanno completato gli interventi di rimozione delle parti in calcestruzzo, riempiendo poi gli spazi con materiale inerte prima di stendere il nuovo asfalto.

Nella circostanza sono stati accuratamente verificati anche i tratti della condotta Matteotti e di una condotta di fogna nera presenti in zona, entrambi in gestione AQP, riscontrando l’assenza di anomalie o rotture di qualsiasi tipo.

