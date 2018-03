A Bari i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il 23enne napoletano P.C., da tempo trasferitosi nel Capoluogo pugliese, poiché accusato di rapina aggravata in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Insieme ad un altro soggetto, il 23enne è stato sorpreso e bloccato ieri, al termine di un estenuante inseguimento a piedi su Corso Italia. L’uomo, travisato da passamontagna e armato di pistola poi risultata a salve, aveva appena messo a segno una rapina nell’ufficio delle Poste Private “Punto Posta” Via Brigata Bari nr. 11/G, al quartiere Libertà, portando via circa 1500 euro.

Per cercare di sottrarsi all’arresto, il rapinatore ha ingaggiato una colluttazione con i Carabinieri, a seguito della quale un miliare ha riportato anche delle lesioni. L’arma usata nel corso della rapina è stata sequestrata, sono in corso le analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza per identificare il complice, riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce. Il 23enne napoletano, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato in carcere.