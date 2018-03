Un operaio barese di 53 anni della Sud Montaggi, è rimasto coinvolto in un incidente. Un traliccio è precipitato ma l’uomo è riuscito a non farsi travolgere in pieno. La struttura gli ha schiacciato le gambe ma dovrebbe essersela cavata con qualche frattura. Sul posto i soccorritori del 118 che l’hanno trasportato in ospedale.

