Asili nido comunali, sin da oggi, sul sito istituzionale del Comune di Bari, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative all’anno 2017/2018. Ciò che si evince nel comunicato della ripartizione Politiche educative e giovanili è che l’asilo comunale Villari di Japigia non ha ricevuto alcuna iscrizione.

Quanto è accaduto fa pensare che l’affluenza all’asilo comunale sia inesistente per colpa delle condizioni fatiscenti di alcune parti della struttura e dalla scarsa sicurezza che riporta all’aggressione subita da una dipendente.

Un bruttissimo segnale che fa pensare a quanto l’intervento da parte dell’amministrazione comunale non sia servito a risollevare le sorti del Villari o che non sia stato percepito dai cittadini che hanno deciso di lasciarlo vuoto.

“C’era solo un posto, e molti di quei bambini possono andare anche alla scuola materna gratuitamente. Inoltre avendo aperto nuovi asili, l’affluenza è calata” dice l’assessore alle Politiche Educative Giovanili, Paola Romano, contatta da noi per avere dei chiarimenti sulla questione. “Non ci vedo nulla di strano – conclude – il Villari, come anche in generale i nostri servizi, sono ritenuti ottimi. Nella fascia primavera al momento della riapertura a marzo, non a settembre, ci sono sempre poche iscrizioni. Anche negli altri asili della stessa fascia”.

Le graduatorie saranno affisse a partire da domani, venerdì 2 marzo, presso gli asili nido comunali e presso la ripartizione Politiche educative, Giovanili e del Lavoro in via Venezia 41. Contro le risultanze delle graduatorie provvisorie è possibile fare ricorso da indirizzare al Direttore della Ripartizione P.E.G.L., entro il 12 marzo 2018.