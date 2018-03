Per cause un via di definizione tre veicoli sono rimasti coinvolte in un incidente stradale, intorno alle 14 di oggi, sulla ss16 in direzione sud, poco prima dell’uscita 13B Taranto-Mungivacca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza.

Al momento non si conoscono con certezza le condizioni delle persone coinvolte, ma sembra che non abbiano subito traumi significativi. La circolazione sta invece subendo pesanti rallentamenti, con l’inevitabile formazione di lunghe code.

