L’ultimo colpo gli è andato male e, nella serata di ieri, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Locale di Bari. L’uomo, un barese di 33 anni, con numerosi precedenti per reati specifici, aveva appena scippato della borsa una signora in via Dante, all’incrocio con via Quitino Sella, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti di una pattuglia di Polizia Locale. La povera vittima del ladro, a causa della caduta, ha subito traumi alla testa ed alla spalla.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che il 33enne, verso le 19,30, si era reso autore di un altro scippo a bordo dell’autobus n.2 dell’Amtab. La vittima, che aveva sporto denuncia, lo ha riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere interne al bus. Lo scippatore, ai domiciliari a disposizione del GIP, è stato denunciato; dovrà rispondere delle lesioni causate e dello scippo con l’aggravante di aver commesso il fatto su mezzo di trasporto pubblico.