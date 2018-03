Hanno forzato la porta blindata portando via prodotti, attrezzature e contanti in cassa: i ladri sono entrati in azione in piena notte nel quartiere Carrassi senza che nessuno si accorgesse di nulla. Ma ad essere razziato non è la classica gioielleria o un bar, bensì un barbiere: l’Art Decò di via Pasubio.

“È già il secondo caso, ma questa volta sono riusciti ad entrare – spiega Fabio Sblendorio, titolare dell’attività – Nel forzare la porta blindata hanno lasciato anche delle tracce di sangue, ma non è intervenuta la Scientifica. Non mi sarei mai aspettato un furto del genere perché si tratta di un barbiere non di una boutique”.

Ma quella di Fabio non è l’unica attività che è entrata nel mirino dei malviventi nell’ultima notte: a pochi isolati di distanza, in via Giulio Petroni, i ladri hanno provato a fare irruzione anche nell’erboristeria Amaty, questa volta senza successo.

“Per fortuna non sono riusciti ad entrare – ammette uno dei responsabili dell’attività commerciale – ma alla porta il danno c’è stato. Purtroppo abbiamo telecamere solo all’interno del negozio ma forse i sistemi di video sorveglianza degli altri locali potrebbero aiutarci”.

Sul doppio caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Gli investigatori non escludono che gli autori del furto in via Pasubio possano essere gli stessi che hanno tentato il blitz nell’altra attività commerciale in via Giulio Petroni.