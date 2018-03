Negli istanti cui a Palese tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento all’altezza dei curvoni sulla ss16 in direzione sud, in direzione nord gli automobilisti sono rimasti fermi incolonnati sulla tangenziale a partire dallo svincolo per Mungivacca. A causare il blocco del traffico, all’altezza della stazione di servizio Erg, un tamponamento, che ha richiesto l’intervento di una pattuglia in borghese della Polizia Locale. Stando a quanto riferito dai testimoni, per fortuna nessuno sarebbe rimasto ferito.

Benissimo è andata, invece, sotto il cavalcavia della tangenziale in prossimità dello svincolo per il quartiere San Paolo, all’altezza di Fesca. Un’utilitaria azzurra, infatti, è finita fuori strada secondo il racconto di un passante, e ha riportato gravi danni., con la rottura della coppa dell’olio e al semiasse anteriore. Nell’incidente si è anche aperto l’airbag. Per liberare la carreggiata alcuni automobilisti hanno dovuto sollevare manualmente l’auto.

